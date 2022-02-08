ПОЛІТИКА НОВИНИПеред запуском ракет між представниками розвідок проводяться консультації, які дозволяють зупинити будь-які потенційні атаки, якщо вони "невдоволені наміченою метою"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кожен постріл з HIMARS погоджується с західними партнерами - ГУР Міноборони
Представник ГУР Міноборони Вадим Скибіцький заявив, що, за інформацією британської розвідки, на РСЗО HIMARS, які знаходяться в Україні, полює спецгрупа спецназу ГРУ з підрозділу 29155.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню Telegraph.
Скибицький заявив, що російські агенти стежать за всією західною зброєю, яка надходить переважно через аеродром у польському Жешуві. Далі вони передають інформацію агентам в Україні, а ті наводять на місця зберігання "Калібри".
Представник ГУР МО відзначив, що росіяни використовують усі види розвідки: повітряну, космічну та отриману від колабораціоністів з українського боку.
Також Скибицький повідомив, що Великобританія та США надали Україні все обладнання та інформацію для військової розвідки, а також "щохвилинну супутникову інформацію у режимі реального часу".
За його словами, "офіційні особи західних розвідок не надають прямої інформації про націлювання, щоб не підірвати аргументи на користь того, що вони не є безпосередніми учасниками війни".
При цьому Скибицький заявив, що перед запуском ракет між представниками розвідок проводяться консультації, які дозволяють зупинити будь-які потенційні атаки, якщо вони "невдоволені наміченою метою", тобто фактично Україна узгоджує з партнерами кожен окремий удар.
Як повідомляв iPress.ua, кілька днів тому офіційний представник міноборони рф генерал-лейтенант Ігор Конашенков під час брифінгу заявив, що росіяни нібито знищили "понад сто ракет до РСЗВ HIMARS та 120 українських військових, які їх охороняли".
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