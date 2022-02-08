Кожен постріл з HIMARS погоджується с західними партнерами - ГУР Міноборони

Перед запуском ракет між представниками розвідок проводяться консультації, які дозволяють зупинити будь-які потенційні атаки, якщо вони "невдоволені наміченою метою"

Представник ГУР Міноборони Вадим Скибіцький заявив, що, за інформацією британської розвідки, на РСЗО HIMARS, які знаходяться в Україні, полює спецгрупа спецназу ГРУ з підрозділу 29155.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Telegraph

Скибицький заявив, що російські агенти стежать за всією західною зброєю, яка надходить переважно через аеродром у польському Жешуві. Далі вони передають інформацію агентам в Україні, а ті наводять на місця зберігання "Калібри". Представник ГУР МО відзначив, що росіяни використовують усі види розвідки: повітряну, космічну та отриману від колабораціоністів з українського боку.

Також Скибицький повідомив, що Великобританія та США надали Україні все обладнання та інформацію для військової розвідки, а також "щохвилинну супутникову інформацію у режимі реального часу".

За його словами, "офіційні особи західних розвідок не надають прямої інформації про націлювання, щоб не підірвати аргументи на користь того, що вони не є безпосередніми учасниками війни".

При цьому Скибицький заявив, що перед запуском ракет між представниками розвідок проводяться консультації, які дозволяють зупинити будь-які потенційні атаки, якщо вони "невдоволені наміченою метою", тобто фактично Україна узгоджує з партнерами кожен окремий удар.