КПВВ "Мар'їнка" на Донбасі відкриють 10 квітня, - штаб ООС
"Заслухавши доповідь заступника командувача Об'єднаних сил з питань застосування сил і засобів Державної прикордонної служби, доповідь начальника відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій про результати розмінування, командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв прийняв рішення про скасування режиму "Червоний" і відкриття КПВВ "Мар'їнка" 10 квітня ц.р. 07:00", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
"Застерігаємо ворога, в разі провокацій і створення небезпеки для громадян України, які перетинають лінію зіткнення через будь-які КПВВ, реакція Об'єднаних сил буде швидкою і адекватною", - підкреслили в штабі.
Нагадаємо, на нульовому блокпості КПВВ "Мар’їнка" на Донеччині снайпер бойовиків поранив солдата. Через обстріл пропускний пункт тимчасово закрили.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ЗМІ опублікували відео, як український снайпер ліквідовує бойовика на Донбасі
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України