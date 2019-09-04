КПВВ "Мар'їнка" на Донбасі відкриють 10 квітня, - штаб ООС

"У разі провокацій і створення небезпеки для громадян України реакція Об'єднаних сил буде швидкою і адекватною"

Командувач операцією Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенант Сергій Наєв ухвалив рішення про відкриття контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка" в Донецькій області.

"Заслухавши доповідь заступника командувача Об'єднаних сил з питань застосування сил і засобів Державної прикордонної служби, доповідь начальника відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій про результати розмінування, командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв прийняв рішення про скасування режиму "Червоний" і відкриття КПВВ "Мар'їнка" 10 квітня ц.р. 07:00", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Застерігаємо ворога, в разі провокацій і створення небезпеки для громадян України, які перетинають лінію зіткнення через будь-які КПВВ, реакція Об'єднаних сил буде швидкою і адекватною", - підкреслили в штабі.

Нагадаємо, на нульовому блокпості КПВВ "Мар’їнка" на Донеччині снайпер бойовиків поранив солдата. Через обстріл пропускний пункт тимчасово закрили.