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Пропускний пункт "Мар’їнка" закрили через обстріл снайпера, є поранений

Через обстріл пропускний пункт тимчасово закрили
На нульовому блокпості КПВВ "Мар’їнка" на Донеччині снайпер бойовиків поранив солдата. Через обстріл пропускний пункт тимчасово закрили.
Пропускний пункт "Мар’їнка" закрили через обстріл снайпера, є поранений Фото: espreso.tv

Обстріл стався близько 14 години, снайпер бойовиків поранив старшого зміни на нульовому блокпості.

"Стан здоров'я пораненого задовільний. Наразі йому надано першу медичну допомогу та доставлено до найближчого медичного закладу. Пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ "Мар'їнка" рішенням штабу ООС тимчасово призупинено", -  повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Протягом минулої доби бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі, зокрема, вісім разів застосувавши заборонену зброю.

Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил загинула кулеметниця добровольчого батальйону "Донбас" Яна Червона.

 

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05 04 2019 15:19
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