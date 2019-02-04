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Країни G7 схвалили висновки ОБСЄ щодо першого туру виборів в Україні

Перший тур президентських виборів, проведений 31 березня, пройшов в конкурентній боротьбі
Посли країн Великої сімки (G7) привітали попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ про проведення першого туру президентських виборів в Україні.
Країни G7 схвалили висновки ОБСЄ щодо першого туру виборів в Україні Фото: з вільних джерел

"Посли G7 вітають попередні висновки Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини і відзначають, що перший тур президентських виборів, проведений 31 березня, пройшов в конкурентній боротьбі та в основному в мирній і безпечній атмосфері", -  йдеться у заяві, опублікованій у Twitter.

Раніше в ОБСЄ зазначили, що перший тур виборів президента України був конкурентним і громадяни мали можливість вільного волевиявлення, заявляють в Місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

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02 04 2019 08:25
ТЕГИ: вибори, ОБСЄ, G7
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