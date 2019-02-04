Країни G7 схвалили висновки ОБСЄ щодо першого туру виборів в Україні
"Посли G7 вітають попередні висновки Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини і відзначають, що перший тур президентських виборів, проведений 31 березня, пройшов в конкурентній боротьбі та в основному в мирній і безпечній атмосфері", - йдеться у заяві, опублікованій у Twitter.
G7 Ambassadors' statement pic.twitter.com/yMGyqDWtX6— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 1 квітня 2019 р.
Раніше в ОБСЄ зазначили, що перший тур виборів президента України був конкурентним і громадяни мали можливість вільного волевиявлення, заявляють в Місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні.
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.
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