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ПОЛІТИКА

Країни ЄС мають надсилати більше боєприпасів в Україну – Боррель

22 лютого 2024, 19:56
Країни ЄС мають надсилати більше боєприпасів в Україну – Боррель
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Він закликав країни Євросоюзу підтримати Україну будь-якими можливими способами.

Країни Європейського союзу мають терміново передати Україні боєприпаси. Через їх брак ЗСУ зазнають труднощів на фронті.

Про це сказано у листі глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля міністрам закордонних справ та оборони країн блоку, повідомляє Politico.

"Українські солдати мають труднощі у боротьбі з агресором - тому що їм не вистачає боєприпасів", - зазначив Боррель.

Він закликав країни Євросоюзу підтримати Україну будь-якими можливими способами, у тому числі пошуком снарядів на своїх складах, самостійними та спільними закупівлями у європейської промисловості, закупівлею боєприпасів, які вже доступні на ринку, або фінансуванням української промисловості.

"Я вірю, що разом ми зможемо змінити ситуацію - для України та безпеки Європи, - але це вимагає негайних дій. Час має вирішальне значення", - додав дипломат.

Боррель також закликав країни ЄС розкривати інформацію про те, що вони роблять на двосторонньому рівні у питанні поставок зброї українським захисникам.

Нагадаємо, українські захисники зазнають дефіцит артилерійських снарядів, що прямо впливає на ситуацію на фронті.

Зокрема, нещодавно українським захисникам довелося відступити з Авдіївки на тлі дуже складної ситуації навколо міста.

Боррельвійна в Україніснаряди

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