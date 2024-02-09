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ПОЛІТИКА

Україна стикається з нестачею артилерійських боєприпасів – FT

09 лютого 2024, 15:31
Україна стикається з нестачею артилерійських боєприпасів – FT
Міністр оборони Умєров заявив, що українські військові можуть випускати лише 2000 снарядів щодня.

Україна стикається з критичною нестачею західних артилерійських боєприпасів, необхідних для протистояння російським атакам, попереджають офіційні особи, оскільки допомога США закінчується, а Європа не в змозі досягти власних цілей щодо збільшення виробництва озброєнь. Українські військові продовжують стримувати російські війська, при цьому випускаючи лише близько третини снарядів, необхідних щодня для утримання своїх позицій.

Про це пише видання Financial Times.

Можливо ситуація невдовзі покращиться, адже Сенат США зробив крок для надання Україні нового пакету допомоги у розмірі $60 мільярдів. Це дає певну надію. 

Західні посадовці попереджають, що найближчі місяці виснажать здатність України воювати з меншими ресурсами, а росія вже використовує перевагу в ресурсах для досягнення успіху в ключових точках, таких як стратегічному місті Авдіївка.

"Ситуація дійсно настільки серйозна, як ми її змальовуємо", — заявив представник американського оборонного відомства, зазначивши, що у США закінчилися гроші на фінансування нових контрактів на постачання зброї Україні або кошти, які б дозволили Пентагону провести інвентаризацію своїх запасів і поповнити їх.

Представник оборонного відомства, додав, що Пентагон особливо занепокоєний підтримкою українських систем протиповітряної оборони та постачанням боєприпасів. Майже через два роки після початку повномасштабного вторгнення росії переважаюча кількість боєприпасів і живої сили Москви змусила Україну цього року прийняти стратегію "активної оборони". Радник з національної безпеки Джейк Салліван повідомив 7 лютого, що не існує "жодної альтернативи" масштабу ресурсів, які США можуть запропонувати, якщо Конгрес санкціонує збільшення витрат на допомогу Україні.

ЄС пообіцяв надіслати Україні 1 мільйон 155-мм артилерійських снарядів протягом 12 місяців до березня, але визнав, що не зможе досягти цієї мети. Тепер офіційні особи заявляють, що вони досягнуть нової мети — розширити виробничі потужності з виробництва 155-мм снарядів до 1,4 мільйона снарядів до кінця 2024 року.

"Стара істина все ще залишається актуальною — зазвичай перемагає та сторона, яка має більше боєприпасів", — написав Рустем Умєров, міністр оборони України, в листі до Жозепа Борреля, головного дипломата ЄС, надісланому наприкінці минулого місяця, з яким ознайомився FT.

Умєров також заявив, що "абсолютна критична щоденна мінімальна потреба" України становить 6000 артилерійських снарядів, але українські військові наразі можуть випускати лише 2000 снарядів щодня. Крім того, ніде вздовж активної лінії фронту нестача західної артилерії не відчувається так гостро, як в Авдіївці.

війнабоєприпаси

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