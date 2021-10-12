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Країни ЄС погодилися прийняти 40 000 афганців

І я думаю, що це вражаючий акт солідарності
Єврокомісар Ілва Йоханссон оголосила, що група з 15 країн-членів ЄС погодилася прийняти 40 000 афганців для переселення.
Країни ЄС погодилися прийняти 40 000 афганців Фото: afp.com
Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".
 
Німеччина прийме основну частину новоприбулих – 25 000, Нідерланди – 3159, Іспанія та Франція – 2500, а інші країни – меншу кількість.
 
"І я думаю, що це вражаючий акт солідарності", – сказала Йоханссон, додавши, що дозвіл більшій кількості афганців мігрувати контрольованим способом допоможе запобігти незаконній міграції.
 
Верховний комісар ООН у справах біженців раніше закликав блок прийняти 42 500 афганців протягом п'яти років, але деякі з 27 країн-членів були проти.
 
За оцінками, близько 85 000 афганців втекли зі своєї батьківщини в країни поруч з ЄС, і захоплення Кабула талібами в поєднанні з посухою може спровокувати нові потоки.
 
Під час після хаотичного виведення військ США та повернення режиму "Талібану" в серпні 24 країни ЄС вже прийняли 28 000 евакуйованих.
 
40 000 афганців є частиною більшого пакета з 60 000 переселень і гуманітарного прийому, обіцяних державами-членами.
 
У більшому глобальному пакеті Франція та Швеція беруть більші зобов’язання у 5000 і 4200 переселень відповідно, але це не обов’язково будуть афганці. Бельгія пообіцяла місця для 425 афганців і 1250 людей з інших країн.
 
 
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10 12 2021 14:06
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