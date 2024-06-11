кремль може тримати в Калінінграді 100 ядерних боєголовок – МЗС Польщі

москва може зберігати в Калінінградській області, поруч з кордоном Польщі, 100 ядерних боєголовок.

Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на конференції з відбудови України у Берліні, повідомляє Укрінформ.

"За 250 км на північ від Варшави - Калінінградська область, російський ексклав, з місцем для зберігання - за нашими оцінками - десь 100 тактичних ядерних боєголовок. За 250 км на схід - Білорусь, де росіяни і білоруси влаштували напад на кордон ЄС, кордон Шенгенської зони", - сказав очільник польського МЗС.

Сікорський додав, що російська загроза виглядає з Варшави, акцентуючи увагу на тому, що вона ближче, ніж може здаватися.

Міністр звернув увагу, що російські ракети, якими москва обстрілює територію України, періодично порушують повітряний простір Польщі та залітають вглиб території республіки.

Тому небезпека для цієї частини Європи є "більшою, ніж дехто про це думає".

"Тобто це означає, що напад на ЄС цілком вірогідний", - сказав він.

Ми також повідомляли, що Польща створює буферну зону на кордоні з білоруссю.

А ще раніше, що Польща проведе засідання Ради нацбезпеки за 50 км від кордону з білоруссю.