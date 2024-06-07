Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща проведе засідання Ради нацбезпеки за 50 км від кордону з білоруссю

07 червня 2024, 20:13
Польща проведе засідання Ради нацбезпеки за 50 км від кордону з білоруссю
Фото: з вільного доступу
Під час засідання Ради нацбезпеки чиновники відвідають кордон із білоруссю.

Уряд Польщі вирішив провести засідання Ради нацбезпеки у Підляському воєводстві, яке розташоване за 50 км від кордону з білоруссю.

Про це повідомляє Polsat News.

Видання пише, що президент Польщі Анджей Дуда скликав засідання Ради нацбезпеки, яке відбудеться у місті Білосток. Населений пункт розташований за 50 кілометрів від кордону з білоруссю.

До того ж планується, що чиновники відвідають кордон із білоруссю. Водночас видання пише, що засідання буде засекреченим, тобто його закриють для публіки.

Нагадаємо, що Польща планує затопити частину кордону з білоруссю. Також заступник міністра національної оборони країни Цезарій Томчик повідомив, що польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з білоруссю. За його словами, оновлення зробить стіну"непрохідною".

Польщавійна в Українікордон з білоруссюросія-агресор

Останні матеріали

Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Політика
Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 07 червня 2024, 14:48
День
Політика
День "Д" в Україні. Як рішення американців будуть оцінюватися через 80 років? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 07 червня 2024, 12:29
Захід мало постачає Україні високоточних керованих бомб. Тож вже є дефіцит модифікованих МіГів та
Політика
Захід мало постачає Україні високоточних керованих бомб. Тож вже є дефіцит модифікованих МіГів та "Сушок" – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2024, 01:11
Політика
"Я і людей не дуже люблю". Конгресвумен Вікторія Спартц не любить не лише Україну – Politico
Переклад iPress – 06 червня 2024, 16:36
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Cуспільство
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2024, 12:41
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до
Політика
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до "Дня перемоги" отримав вражаючий зворотній ефект – Девід Екс
Переклад iPress – 06 червня 2024, 08:13
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 червня 2024, 16:57
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Політика
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 червня 2024, 12:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється