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кремль намагається захистити Курську область рф за допомогою легкої піхоти – розвідка Британії

30 серпня 2024, 13:09
кремль намагається захистити Курську область рф за допомогою легкої піхоти – розвідка Британії
Місцевий уряд обіцяє усім, хто вступить в загони - короткострокові контракти і перебування лише в курській області.

Адміністрація Курської області рф оголосила про створення добровільного загону БАРС-Курськ. 

Про це Міністерство оборони Великої Британії пише в X (Twitter).

Новобранцям обіцяють, що вони будуть служити лише у Курській області рф за контрактом в 6 місяців.
 

"Загони БАРС - Бойовий армійський резерв країни - були створені в 2021 році. Спочатку вони призначались для забезпечення міністерства оборони рф кадрами активних резервістів з високим рівнем готовності та підготовки, але з березня 2022 добровольці можуть приєднатися до загонів БАРС для короткострокової служби" - йдеться в дописі.

Розвідка зазначає, що підрозділи БАРС в основному є легкими піхотними формуваннями, де відсутня інтегрована артилерія або бронетехніка. 

Наразі по всій росії налічується більше 30 загонів БАРС.

"Створення добровольчого загону БАРС-Курськ майже напевно є відповіддю росії на українське вторгнення в Курську область рф, яке розпочалося 6 серпня 2024 року. Малоймовірно, що добровільний загін буде створено і зможе підтримати якусь російську військову активність у Курській області протягом наступного місяця. Хоча москва, ймовірно, намагається нарощувати свої сили в Курську, наразі пріоритет віддається Покровському напрямку на сході України", - заявили в Міноборони Британії.

Також стало відомо, що кремль повертає найманців з Буркіна-Фасо до Курської області.

 

розвідкавійна в УкраїніКурська область

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