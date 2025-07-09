кремль відреагував на старі заяви Трампа "розбомбити москву"

Заява була зроблена ще у 2024 році, але стало відомо про неї лише зараз.

У кремлі мають сумніви щодо того, що аудіозапис справжній і говорить це саме чинний президент США Дональд Трамп.

Про це заявив речник лідера кремля Дмитро Пєсков.

"Я не можу ні підтвердити, ні спростувати це, навіть якби хотів... Чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Останнім часом багато фейкових новин", - заявив той.

Раніше телеканал CNN опублікував ексклюзивний аудіозапис із заявою Трампа під час його зустрічі зі спонсорами 2024 року. На аудіо нинішній очільник Білого дому цитує свій діалог з путіним. Зокрема, він нібито сказав кремлівському диктатору:

"Якщо ти увійдеш в Україну - я розбомблю чортову москву. Кажу тобі: в мене не буде вибору".

Також за його словами, потім він зустрічався із китайським лідером Сі Цзіньпіном і теж йому обіцяв розбомбити Пекін, якщо той наважиться напасти на Тайвань.

Видання додало, що Трамп посилався на свої розмови з путіним та Сі, стверджуючи, що він би запобіг конфліктам в Україні і Газі, якби президентом був він, а не Джо Байден.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер владімір путін "весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим". За його словами, він розглядає введення санкцій проти росії.

Зранку ми писали, що Трамп погрожував путіну бомбардуванням москви у разі вторгнення в Україну.