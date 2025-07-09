Трамп погрожував путіну бомбардуванням москви у разі вторгнення в Україну

Видання пише, що Трамп посилався на свої розмови з путіним та Сі, стверджуючи, що він би запобіг конфліктам в Україні і Газі, якби президентом був він, а не Джо Байден.

Президент США Дональд Трамп розповів, що він погрожував російському диктатору владіміру путіну "бомбити москву", якщо той вторгнеться в Україну.

CNN опублікувало ексклюзивний аудіозапис із заявою Трампа під час його зустрічі зі спонсорами 2024 року.

На аудіо нинішній очільник Білого дому цитує свій діалог з путіним. Зокрема, він нібито сказав кремлівському диктатору: "Якщо ти увійдеш в Україну - я розбомблю чортову москву. Кажу тобі: в мене не буде вибору".

"А він такий: "Не вірю тобі". Сказав: "Нізащо". А я йому: "Ще й як!". Він знову: "Не вірю". Але правда в тому, що він повірив мені... ну, на 10%. Я ж казав вам: він повірив мені на 10%", - каже Трамп.

За його словами, потім він зустрічався із китайським лідером Сі Цзіньпіном і теж йому обіцяв розбомбити Пекін, якщо той наважиться напасти на Тайвань.

"Він подумав, що я збожеволів. Запитав: "Пекін?". Я відповів: "У мене немає вибору, мені доведеться вас бомбити. Ми розбомбимо Пекін". Він теж не повірив, але відсотків на 10 все-таки повірив. А 10% - це все, що потрібно. Чесно кажучи, і 5% було б достатньо", - зазначив президент Сполучених Штатів.

Видання пише, що Трамп посилався на свої розмови з путіним та Сі, стверджуючи, що він би запобіг конфліктам в Україні і Газі, якби президентом був він, а не Джо Байден.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер владімір путін "весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим". За його словами, він розглядає введення санкцій проти росії.

Згідно з Axios, після цього Трамп розпорядився передати Україні 10 ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot і тисне на Німеччину, щоб вона передала Україні одну з власних батарей Patriot. Крім того, за інформацією The Wall Street Journal, Трамп розглядає можливість передачі ще одного зенітного ракетного комплексу Patriot.