кремль зберігає готовність до розмови з Трампом – Пєсков

Він вважає, що Вашингтону потрібен час, аби відбулися контакти між Трампом і путіним.

москва досі не отримувала від Білого дому жодних пропозицій щодо організації контактів лідерів США і рф Дональда Трампа і Володимира путіна, однак кремль інтерес до таких контактів зберігається.

Відповідну заяву зробив речник кремля Дмитро Пєсков на брифінгу.

На питання журналістів, чи зустріч путіна і Трампа може відбутися в рф, і чи готовий очільник кремля за необхідності поїхати для цього до США.

"Як правило, це обговорюється самими главами держав у той час, коли вони вважатимуть за доцільне організувати таку розмову. Поки що ми не отримували від американців жодних сигналів, тому ми працюємо, що називається, за своїм графіком", - заявв Пєсков.

Він додав, що готовність рф зберігається і така ж готовність зберігається і з американського боку.

"Очевидно, потрібен певний час", - додав той.

В п’ятницю, 24 січня, путін оголосив, що готовий зустрітися з Трампом.

А двома днями раніше Трамп закликав росію "укласти угоду" для завершення війни в Україні.