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Криклій: Кошти від майнових операцій УЗ спрямують на модернізацію компанії

Кабмін на засіданні 28 жовтня ухвалив рішення, які дозволять Укрзалізниці оптимізувати свої витрати на утримання активів для подальшої модернізації компанії.
Криклій: Кошти від майнових операцій УЗ спрямують на модернізацію компанії Фото: uz.gov.ua

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише "Економічна правда".

За рішенням Кабміну, кошти, отримані товариством від операцій з майном, спрямовуються виключно на подальшу модернізацію та розвиток компанії.

"Разом з тим, при списанні об’єктів, які належать до нижньої будови колії, майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, незавершених капітальних інвестицій на стадії проєкту, реалізація яких не була розпочата або втратила свою актуальність, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, які визнані морально застарілими, таке майно не пропонується до продажу", - додали в Мінінфраструктури.

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29 10 2020 09:56
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