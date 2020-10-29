Криклій: Кошти від майнових операцій УЗ спрямують на модернізацію компанії
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише "Економічна правда".
За рішенням Кабміну, кошти, отримані товариством від операцій з майном, спрямовуються виключно на подальшу модернізацію та розвиток компанії.
"Разом з тим, при списанні об’єктів, які належать до нижньої будови колії, майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, незавершених капітальних інвестицій на стадії проєкту, реалізація яких не була розпочата або втратила свою актуальність, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, які визнані морально застарілими, таке майно не пропонується до продажу", - додали в Мінінфраструктури.
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