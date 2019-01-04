"Крим і Донбас є невід’ємною частиною України", - Зеленський відповів Кремлю
"У Володимира чітка і зважена позиція щодо Криму і Донбасу. Подивіться, що відбувається в Москві, як коментує (речник президента РФ Дмитро - ред.) Пєсков позицію Володимира Зеленського. Для тих, хто вважає в Україні так само, як і пан Пєсков, ми хотіли б заявити про те, що при президентові Володимиру Зеленському ніхто не буде нескінченно повторювати мантру "нас тут немає в Донецьку". Володимир Зеленський не торгує територіями", - наголосив голова штабу Зеленського Іван Баканов, повідомляє "Громадське".
Він додав, що Зеленський в разі перемоги на виборах планує продовжити переговори в мінському форматі, "але на більш якісному рівні" - із залученням міжнародних партнерів, "таких як США та Велика Британія".
Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час прес-конференції сказав: "Якщо я зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому цьому страшному, жорстокому, огидному шляху".
Додамо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готовий пояснювати будь-якому політикові свою позицію щодо Донбасу і вважає, що не підлягає обговоренню тема приналежності анексованого Криму.
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