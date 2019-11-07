ПОЛІТИКА НОВИНИЗгідно з повідомленням, 11 липня Святошинський районний суд Києва заочно визнав суддю винною у державній зраді та призначив їй позбавлення волі строком 12 років з конфіскацією всього належного майна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кримську суддю засудили на 12 років за держзраду
Вперше від початку російської агресії кримську суддю-зрадницю заочно позбавили волі з конфіскацією всього належного майна
Фото: yvu.com.ua
За її даними, йдеться про суддю Апеляційного суду Криму, яка умисно з березня 2014 року по 2017 рік "забезпечила становлення та зміцнення окупаційної влади Російської Федерації шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів" у Криму, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, інформують в "УП".
Нагадаємо, раніше вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Печерського районного суду міста Києва Ларису Цокол, яка в грудні 2017 року відмовилась надати дозвіл на арешт Міхеіла Саакашвілі.
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11 07 2019 18:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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