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ВРП звільнила суддю, яка відмовилась арештувати Саакашвілі

"Вища рада правосуддя вирішила звільнити Цокол Ларису Іванівну з посади судді"
Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Печерського районного суду міста Києва Ларису Цокол, яка в грудні 2017 року відмовилась надати дозвіл на арешт Міхеіла Саакашвілі.
ВРП звільнила суддю, яка відмовилась арештувати Саакашвілі Фото: ukranews.com

"Вища рада правосуддя вирішила звільнити Цокол Ларису Іванівну з посади судді Печерського районного суду міста Києва у відставку", - повідомляє прес-служба ВРП.

Також на засіданні звільнили суддю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Зоряну Обору за власним бажанням.

Нагадаємо, що 12 лютого 2018 року лідера партії "Рух нових сил" затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві. У Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

Додамо, 28 травня президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України, 29 травня він повернувся в Україну.

Саакашвілі заявив, що не має жодних політичних амбіцій, а вже наступного дня стало відомо, що його політична партія "Рух нових сил" балотуватиметься на дострокових виборах у парламент, які відбудуться 21 липня 2019 року.

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11 06 2019 14:30
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