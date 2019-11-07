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На Донеччині розпочато розслідування через обстріл автомобіля ЗСУ КрАЗ російськими окупантами

Обстріл військового КрАЗу розслідують як терористичний акт
В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, а інший отримав поранення.
На Донеччині розпочато розслідування через обстріл автомобіля ЗСУ КрАЗ російськими окупантами Фото: autokraz.com.ua

"На Донеччині розпочато розслідування за фактом обстрілу бойовиками автомобіля Збройних Сил України, в результаті якого один військовослужбовець загинув, а інший отримав поранення", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області.

Зазначено, що під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури слідчими Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) КК України.

У поліції нагадали, що 10 липня, близько 15:30, в результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями терористичної організації "ДНР" на виїзді з села Гранітного протитанковою керованою ракетою було розстріляно військовий автомобіль марки "КрАЗ" Збройних Сил України.

В результаті обстрілу загинув 21-річний старший матрос-навідник, а 32-річний оператор відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів отримав численні поранення кінцівок та шиї.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Напередодні у штабі заявили, що Кириленко не погоджував з військовими виїзд на лінію розмежування.

"У нас не було заплановано спільних заходів з головою облдержадміністрації. Він не погоджував з нами цю поїздку й діяв за своїм планом", - повідомив спікер штабу

Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні вдень загинув український військовий, ще один службовець ООС дістав поранення.

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11 07 2019 18:01
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