Обстріл вантажівки на Донбасі: голова Донецької ОДА Кириленко не узгоджував поїздку з військовими, - штаб

"У нас не було заплановано спільних заходів з головою облдержадміністрації"

У штабі операції Об'єднаних сил не знають, з якою метою новопризначений глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко перебував 10 липня у зоні бойових дій.

У штабі заявили, що Кириленко не погоджував з військовими виїзд на лінію розмежування.

"У нас не було заплановано спільних заходів з головою облдержадміністрації. Він не погоджував з нами цю поїздку й діяв за своїм планом", - повідомив спікер штабу, інформує "Громадське".

Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні вдень загинув український військовий, ще один службовець ООС дістав поранення.