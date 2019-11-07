CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ штабі операції Об'єднаних сил не знають, з якою метою новопризначений глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко перебував 10 липня у зоні бойових дій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Обстріл вантажівки на Донбасі: голова Донецької ОДА Кириленко не узгоджував поїздку з військовими, - штаб
"У нас не було заплановано спільних заходів з головою облдержадміністрації"
В'ячеслав Кириленко. Фото: slovoidilo.
У штабі заявили, що Кириленко не погоджував з військовими виїзд на лінію розмежування.
"У нас не було заплановано спільних заходів з головою облдержадміністрації. Він не погоджував з нами цю поїздку й діяв за своїм планом", - повідомив спікер штабу, інформує "Громадське".
Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні вдень загинув український військовий, ще один службовець ООС дістав поранення.
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