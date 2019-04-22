Крючков вніс 7 млн грн застави і вийшов із СІЗО

Екс-чиновника відпустили ще в п'ятницю, 19 квітня

Колишній депутат Верховної Ради, екс-голова правління ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" Дмитро Крючков, екстрадований з Німеччини в Україну, вийшов зі слідчого ізолятора під заставу 7 млн гривень.

"Так, заставу внесли. Він уже вийшов", - повідомив адвокат Крючкова Олександр Лисак.

Заставу внесли 19 квітня, і того ж дня Крючков залишив СІЗО, інформує LB.ua.

Нагадаємо, що 17 квітня Солом'янський районний суд заарештував Крючкова на 45 днів з альтернативою застави в розмірі 7 млн гривень.

Крючков є фігурантом у справі про присвоєння 346 млн гривень "Запоріжжяобленерго", в якому понад 60% акцій належать державі. Його затримали в аеропорту "Бориспіль" у понеділок, 15 квітня.

Навесні 2018 року його затримали в Німеччині за запитом України, однак потім відпустили під заставу, незважаючи на вимоги НАБУ і САП про його екстрадицію.

Раніше журналісти "Схем" оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що Кононенко причетний до корупційних схем у сфері енергетики. Депутат заявив, що подасть на журналістів у суд.