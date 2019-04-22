Крючков вніс 7 млн грн застави і вийшов із СІЗО
"Так, заставу внесли. Він уже вийшов", - повідомив адвокат Крючкова Олександр Лисак.
Заставу внесли 19 квітня, і того ж дня Крючков залишив СІЗО, інформує LB.ua.
Нагадаємо, що 17 квітня Солом'янський районний суд заарештував Крючкова на 45 днів з альтернативою застави в розмірі 7 млн гривень.
Крючков є фігурантом у справі про присвоєння 346 млн гривень "Запоріжжяобленерго", в якому понад 60% акцій належать державі. Його затримали в аеропорту "Бориспіль" у понеділок, 15 квітня.
Навесні 2018 року його затримали в Німеччині за запитом України, однак потім відпустили під заставу, незважаючи на вимоги НАБУ і САП про його екстрадицію.
Раніше журналісти "Схем" оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що Кононенко причетний до корупційних схем у сфері енергетики. Депутат заявив, що подасть на журналістів у суд.
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