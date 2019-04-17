Крючков у суді підтвердив, що вів справи "Енергомережі" на умовах Кононенка, - ОНОВЛЕНО

"Люди від Порошенка" вийшли на контакт з Крючковим відразу після підбиття підсумків конкурсу на постачання електроенергії

Колишній народний депутат Дмитро Крючков назвав імена політиків, з якими співпрацював як голова правління "Енергомережі".

"Наприкінці 2014 року президент Порошенко зібрав РНБО для розгляду питання про скорочення в пікові періоди споживання електроенергії через конфлікт у Криму. Тоді генерація не покривала потреб. За підсумками РНБО секретар Турчинов доручив Мінпаливенерго провести конкурс з добору компаній для імпорту електроенергії. Конкурс було проведено й обрано дві компанії: ДТЕК і "Енергомережа", які порівну розділили обсяги для постачання електроенергії. Ми постачали електроенергію на абсолютно законних підставах", - сказав Крючков, повідомляє LB.ua.

Екс-депутат повідомив, що відразу ж після укладення контрактів на постачання електроенергії до нього приїхали "люди від Порошенка".

"Не буду зараз називати прізвища, які мені запропонували: для реалізації контракту постачання електроенергії я маю поділитися частиною корпоративних прав "Енергомережі", - сказав Крючков.

Він також підтвердив, що контактував з цих питань з заступником голови фракції БПП Ігорем Кононенком.

"У мене відбулася зустріч з Ігорем Кононенком. Темою розмови було таке: для роботи та розширення бізнесу були запропоновані спільні умови щодо низки обленерго і ТЕЦ, які мають державні частки", - сказав Крючков. За його словами, Кононенко регулярно проводив з ним зустрічі і переговори на підставі "телефонних розмов з президентом".

Крючков звернув увагу, що "наступного дня після призначення Вовка головою НКРЕКП мене попросили з Адміністрації президента провести з ним зустріч і ввести в курс справи. Я таку зустріч провів в офісі на вулиці Володимирській... Зустріч була не наодинці, а за участю низки директорів заводів", - сказав Крючков.

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"Пан Ситник дійсно від нас отримував півмільйона доларів... за сприяння у слідстві", - сказав Крючков.

Він додав, що справу стосовно Ситника за отримання хабара і перевищення повноважень було відкрито. "Вона давня, вона існує. Чи знає про неї Луценко? Думаю, що знає", - сказав він.

Крім того, Крючков вважає, що справу стосовно нього відкрито за дорученням президента Петра Порошенка. За його словами, екс-генпрокурор Віктор Шокін відмовився відкрити справу, а спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький розпочав кримінальне розслідування. Він назвав звинувачення НАБУ абсурдними і "продуктом творчості прокурорів".

Оновлення 12:26 За його словами, "Енергомережу" контролюють сьогодні з офшорів депутати від президентської фракції БПП.

"Насправді мені належать тільки 25% у компанії "Енергомережа", - стверджує Крючков.

Він сказав, що йому необґрунтовано "приписують як кінцевому бенефіціару, що мені належать 99,9% в компанії "Енергомережа".

Крючков повідомив, що основний пакет акцій і контроль за компанією здійснює сьогодні офшорна компанія, за якою стоїть "депутат Юрій Буглак і, відповідно, Ігор Кононенко і Петро Порошенко".

Буглак до набуття депутатського мандата у 2017 році був головним юридичним радником дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація Roshen".

Він також значився директором кіпрської офшорної фірми RI-SYSTEM, співвласниками якої були і Кононенко, і президентський фонд Prime Assets Capital.

Нагадаємо, що бізнесмен та друг президента Петра Порошенка Ігор Кононенко, ставши заступником голови парламентської фракції Блоку Петра Порошенка, отримав під своє "кураторство" одну з ключових і найбільш прибуткових державних сфер - енергетику. Непублічно учасники ринку називають Кононенка куратором президента за паливно-енергетичним комплексом країни.