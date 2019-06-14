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КСУ: Офіційне рішення щодо НКРЕКП оприлюднять протягом сьогоднішнього дня

У Конституційному суді наразі не можуть офіційно підтвердити чи спростувати інформацію про визнання неконституційним створення Національної комісії з питань державного регулювання енергетики на комунальних послуг
Представниця суду повідомила, що рішення буде оприлюднене протягом дня 14 червня.
КСУ: Офіційне рішення щодо НКРЕКП оприлюднять протягом сьогоднішнього дня Фото: nfront.org.ua

"Вчора суд ухвалив рішення у цій справі. Але рішення поки що не оприлюднене на сайті. Відповідно до статті 94 Закону про Конституційний суд, оприлюднення рішень здійснюється на офіційному веб-сайті, але не пізніше наступного робочого дня після їх ухвалення", – сказала представниця прес-служби.

Нагадаємо, деякі положення закону, що регулює діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Конституційний суд визнав такими, які не відповідають Конституції України.

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14 06 2019 15:57
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