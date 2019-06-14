КСУ: Офіційне рішення щодо НКРЕКП оприлюднять протягом сьогоднішнього дня У Конституційному суді наразі не можуть офіційно підтвердити чи спростувати інформацію про визнання неконституційним створення Національної комісії з питань державного регулювання енергетики на комунальних послуг

Представниця суду повідомила, що рішення буде оприлюднене протягом дня 14 червня.

Фото: nfront.org.ua

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