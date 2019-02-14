КСУ отримав звернення Ради про перейменування Дніпропетровської області

Такий текст конституційного звернення розміщений на офіційному веб-сайті Конституційного Суду

До Конституційного Суду України надійшло звернення Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення зміни до статті 133 (щодо перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Такий текст конституційного звернення розміщений на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України в рубриці "На розгляді суду", повідомляє "Укрінформ".

Йдеться про відповідність вимогам Конституції України законопроекту про внесення змін до статті 133 основного закону щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Нагадаємо, що народні депутати проголосували за те, щоб внести до порядку денного десятої сесії Верховної ради і направити до Конституційного суду законопроект щодо внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області (№9310-1) у Січеславську.

Як відомо, 14 липня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград на Кропивницький. Також Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро. Перейменування міст відбулося у межах декомунізації.

У квітні 2018 року група народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроект №8329 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. У травні до Верховної Ради внесли законопроект №8380 щодо перейменування Кіровоградської області.

11 липня профільний комутет Ради підтримав перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Також, Верховна рада України Ухвалила законопроект, яким перейменувала Кіровоградський район Кіровоградської області на Кропивницький район.