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Куба почала виробництво власної COVID-вакцини

Серед чотирьох варіантів вакцини саме "Soberana 02" показала обнадійливі результати
На Кубі виготовили перші 150 тисяч доз власної вакцини від коронавірусу "Soberana 02" та готуються випускати другу партію препарату.
Куба почала виробництво власної COVID-вакцини Фото: Економічна правда

Розробником вакцини став кубинський Інститут вакцин Фінлі (IFV), повідомляє "Укрінформ". Серед чотирьох варіантів вакцини саме "Soberana 02" показала обнадійливі результати і виявилась найперспективнішою. Після випуску необхідної кількості доз вакцин в березні 2021 року розпочнеться третя, себто завершальна, фаза клінічних досліджень.

Розробники відзначають, що кандидат у вакцини показав свою безпечність і потужну імунну відповідь. Він індукує довготривалу пам’ять про імунну відповідь на коронавірус.

Другий період клінічних випробувань "Soberana 02" розпочався 22 грудня. Вона стала першим кандидатом на латиноамериканську вакцину, яка дійшла до стадії, у якій взяли участь майже 900 добровольців.

Нагадаємо, що у Південній Африці призупинили вакцинацію AstraZeneca через її низьку ефективність проти нового штаму

 
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11 02 2021 11:54
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