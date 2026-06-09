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Біля Куби стався найпотужніший за майже 150 років землетрус

09 червня 2026, 10:31
Біля Куби стався найпотужніший за майже 150 років землетрус
Фото: reuters.com
Поштовхи відчули в Мексиці та Флориді.
Біля північно-західного узбережжя Куби в понеділок стався незвично потужний землетрус, який відчувався на території Куби, Мексики та американського штату Флорида – регіонів, де сильні землетруси трапляються вкрай рідко.
 
Про це пише Reuters.
 
За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу становила 6,1. Осередок залягав на невеликій глибині – близько 26 кілометрів, а епіцентр знаходився приблизно за 104 кілометри на захід-північний захід від Мантуа на заході Куби. Сейсмолог USGS Пол Ерл зазначив, що цей землетрус є незвичним для Карибського регіону. За його словами, поштовхи сталися всередині тектонічної плити, а не на її межі, де зазвичай виникає більшість сильних землетрусів. Такі внутрішньоплитні землетруси трапляються значно рідше й мають менш передбачуваний характер.
 
За оцінками USGS, у радіусі 322 кілометрів від нинішнього епіцентру не було землетрусів такої сили з 1880 року, коли поблизу Сан-Крістобалю стався землетрус магнітудою 6,0.
 
Наразі влада не повідомляє про значні руйнування або жертви. Проте землетрус викликав серйозне занепокоєння на Кубі, де багаторічна економічна криза призвела до значного погіршення стану житлового фонду та інфраструктури. Ситуацію також ускладнюють масштабні перебої з електропостачанням, через які виникли проблеми зі зв'язком.
 
Поштовхи також відчувалися у Флориді. У Мексиці землетрус був помітний у популярних туристичних центрах на півострові Юкатан – Канкун, Плая-дель-Кармен та Тулум. У Канкуні мешканці та працівники офісів, не звиклі до сильних землетрусів, евакуювалися з будівель. У мексиканських штатах Юкатан та Кінтана-Роо було активовано протоколи реагування на надзвичайні ситуації. Водночас губернатори обох штатів повідомили, що інформації про руйнування наразі немає.
 
За даними Національної метеорологічної служби США, після землетрусу не було оголошено попередження або загрози цунамі. Загалом ситуація залишається під контролем, а служби продовжують перевіряти можливі наслідки стихійного лиха.
землетрусКуба

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