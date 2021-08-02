У Південній Африці призупинили вакцинацію AstraZeneca через її низьку ефективність проти нового штаму
Про це заявив міністр охорони здоров'я ПАР Звелв Мкхізе під час пресконференції, повідомляє "Громадське".
За його словами, уряд чекатиме подальших порад вчених про те, як краще вчинити з вакциною AstraZeneca на тлі нових отриманих результатів.
"Вакцина AstraZeneca залишиться у нас (...), допоки вчені не дадуть нам чітких вказівок щодо того, що нам потрібно робити", - сказав Мкхізе.
ПАР отримала 1 млн доз препарату AstraZeneca й повинна була почати вакцинацію цього тижня. Тепер же найближчими тижнями уряд запропонує вакцини, вироблені компаніями Johnson&Johnson і Pfizer, зазначає міністр.
Що з ефективністю від нового штаму?
Компанія AstraZeneca 7 лютого, заявила, що її вакцина від коронавірусу забезпечує лише обмежений захист від захворювань, викликаних "південноафриканським" варіантом COVID-19, що протікають у легкій формі.
AstraZeneca ще не змогли належним чином встановити, чи зможе щеплення їхньою вакциною запобігти важким захворюванням та госпіталізації внаслідок інфікування "південноафриканським" штамом коронавірусу, оскільки в дослідженні препарату брали участь переважно молоді здорові люди.
Нагадаємо, що GSK і CureVac розроблять COVID-вакцину нового покоління
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