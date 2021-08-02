У Південній Африці призупинили вакцинацію AstraZeneca через її низьку ефективність проти нового штаму

ПАР отримала 1 млн доз препарату AstraZeneca й повинна була почати вакцинацію цього тижня

Південна Африка тимчасово зупиняє використання вакцин AstraZeneca після того, як з'явилися дані, що препарат забезпечує мінімальний захист від "південноафриканського" штаму COVID-19, який наразі домінує в країні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я ПАР Звелв Мкхізе під час пресконференції, повідомляє "Громадське".

За його словами, уряд чекатиме подальших порад вчених про те, як краще вчинити з вакциною AstraZeneca на тлі нових отриманих результатів.

"Вакцина AstraZeneca залишиться у нас (...), допоки вчені не дадуть нам чітких вказівок щодо того, що нам потрібно робити", - сказав Мкхізе.

ПАР отримала 1 млн доз препарату AstraZeneca й повинна була почати вакцинацію цього тижня. Тепер же найближчими тижнями уряд запропонує вакцини, вироблені компаніями Johnson&Johnson і Pfizer, зазначає міністр.

Що з ефективністю від нового штаму?

Компанія AstraZeneca 7 лютого, заявила, що її вакцина від коронавірусу забезпечує лише обмежений захист від захворювань, викликаних "південноафриканським" варіантом COVID-19, що протікають у легкій формі.

AstraZeneca ще не змогли належним чином встановити, чи зможе щеплення їхньою вакциною запобігти важким захворюванням та госпіталізації внаслідок інфікування "південноафриканським" штамом коронавірусу, оскільки в дослідженні препарату брали участь переважно молоді здорові люди.

Нагадаємо, що GSK і CureVac розроблять COVID-вакцину нового покоління