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ПОЛІТИКА

Італія прагне зміцнити зв'язки з Африкою за допомогою плану фінансування в розмірі €5,5 млрд

29 січня 2024, 14:03
Італія прагне зміцнити зв'язки з Африкою за допомогою плану фінансування в розмірі €5,5 млрд
У понеділок Мелоні організувала зустріч близько 25 глав африканських держав і урядів.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні представила план для зміцнення відносин з Африкою, який передбачає виділення €5,5 мільярдів країнам континенту для зміцнення енергетичних зв'язків і стримування міграційних потоків.

Про це повідомляє Bloomberg.

У понеділок Мелоні організувала зустріч близько 25 глав африканських держав і урядів, прагнучи зміцнити роль Італії як політичного та економічного мосту між Європейським Союзом і африканським континентом.

"Масова нелегальна імміграція ніколи не буде зупинена, торговці людськими життями ніколи не будуть переможені, якщо ми не усунемо причини, які штовхають людей покинути власний дім", – заявила Мелоні.

Пріоритети Італії в Африці включатимуть енергетику, освіту та професійну підготовку, охорону здоров'я, сільське господарство та водне господарство, додала прем’єрка.

Початковий пакет, що включає кредити, гранти та гарантії, складатиметься з близько €3 мільярдів з кліматичного фонду Італії та близько €2,5 мільярда з ресурсів розвитку, сказала вона.

За словами Мелоні, до кінця року буде створено новий фінансовий інструмент з державним кредитором Cassa Depositi e Prestiti для сприяння інвестиціям приватного сектору в межах плану.

Мелоні оголосила про свій так званий "план Маттеї" для Африки незабаром після вступу на посаду в 2022 році, але відтоді його реалізація неодноразово відкладалася.

Проєкт був названий на честь Енріко Маттеї, засновника італійської енергетичної компанії Eni SpA, яка часто виступала політичною та діловою ланкою між Італією та Африкою.

ІталіяАфрика

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