Кулеба пообіцяв захист Саакашвілі як громадянину України Це наш громадянин. Ми будемо надавати йому відповідну підтримку. Сьогодні зранку представник посольства Грузії прибуде до МЗС на наш виклик. З ним все це буде проговорено. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє у біду

Міністерство закордонних справ надаватиме усю необхідну підтримку затриманому в Грузії Михеїлу Саакашвілі, оскільки він є громадянином України. Про це 2 жовтня повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в коментарі телеканалу "Дом", пише "Європейська правда". За словами міністра, найближчим часом представник посольства Грузії в Україні прибуде до МЗС. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ МЗС викликає очільника посольства Грузії через затримання Саакашвілі "Це наш громадянин. Ми будемо надавати йому відповідну підтримку. Сьогодні зранку представник посольства Грузії прибуде до МЗС на наш виклик. З ним все це буде проговорено. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє у біду", - наголосив Кулеба. Нагадаємо, колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі 1 жовтня прибув до країни вперше за 8 років попри загрозу арешту. Того ж дня прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі. Кадри затримання пізніше оприлюднила поліція. Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування. Проти нього ​​висунули нове звинувачення - незаконний перетин кордону. 2 жовтня в Грузії відбуваються місцеві вибори, які широко розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія".

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Про це 2 жовтня повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в коментарі телеканалу "Дом", пише "Європейська правда". За словами міністра, найближчим часом представник посольства Грузії в Україні прибуде до МЗС. "Це наш громадянин. Ми будемо надавати йому відповідну підтримку. Сьогодні зранку представник посольства Грузії прибуде до МЗС на наш виклик. З ним все це буде проговорено. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє у біду", - наголосив Кулеба. Нагадаємо, колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі 1 жовтня прибув до країни вперше за 8 років попри загрозу арешту. Того ж дня прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі. Кадри затримання пізніше оприлюднила поліція. Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування. Проти нього ​​висунули нове звинувачення - незаконний перетин кордону. 2 жовтня в Грузії відбуваються місцеві вибори, які широко розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія". Читайте також: Прем’єр Грузії повідомив про затримання Саакашвілі

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