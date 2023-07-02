Кулеба різко прокоментував останні заяви Орбана – Bild

Глава МЗС України дорікнув угорському політику.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи", прокоментувавши чергові скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це очільник МЗС сказав у інтерв'ю виданню BILD.

"Я вже втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи. Це все просто бла-бла-бла", - заявив він у спілкуванні з журналістами.

Також Кулеба озвучив сумніви щодо лояльності Орбана до Євросоюзу та НАТО.

"Я сподіваюся, що він все ще є союзником інших членів НАТО та ЄС", - сказав український міністр.

Міністр закордонних справ України нагадав, що угорський уряд тим часом "відчайдушно бореться за кошти ЄС, щоб зберегти свою макрофінансову стабільність та уникнути заворушень у країні".

Нагадаємо, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан неодноразово виступав зі скандальними заявами щодо України. Так, Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки.

Він також заявив, що "Україна більше не є суверенною державою", бо нібито залежить від США та Заходу.

А ще, друг путіна висловлював думку, що виграти війну проти росії "неможливо".З його слів, війну можна зупинити лише тоді, коли "росія укладе угоду зі США".