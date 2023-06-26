Угорщина знову заблокувала виділення Україні 500 млн євро з Європейського фонду миру – Reuters

У травні Угорщина вже блокувала виділення цього траншу країнам-членам ЄС.

Угорщина не підтримала виділення траншу у 500 млн євро з Європейського фонду миру – механізму, який компенсує вартість переданої державами-членами ЄС військової техніки Україні, – через включення угорського OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Reuters.

"Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому стану, коли OTP, найбільший угорський банк, перебуває у списку міжнародних спонсорів війни", – зазначив Сійярто.

Європейський фонд миру, створений у 2021 році, є позабюджетним інструментом, спрямованим на підвищення здатності ЄС запобігати конфліктам, будувати мир та зміцнювати міжнародну безпеку.