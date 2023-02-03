Кулеба запропонував Зеленському вирішити, чи розірвати відносини з Тегераном

Почавши постачати країні-окупанту росії дрони-камікадзе для війни проти України, Іран перетнув межу, і від розриву дипломатичних відносин з Києвом Тегеран відділяє лише рішення президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ВВС Україна.

Він сказав, що не знає відповіді на запитання, хто вдарив по військових об'єктах в Ірані, але зазначив: "Ми Ірану нічого злого не зробили історично".

"Вони почали постачати бойові дрони-камікадзе росії. Вони перетнули межу. Це наш сигнал Ірану – хоч би якою вигідною не здавалася вам співпраця з росією проти України, запевняємо вас, що негативні наслідки цієї співпраці в рази перевищать будь-яку вигоду ", – наголосив Кулеба.

За словами глави МЗС, "далі вже вирішувати Ірану, як їм вчинити".

На запитання, чи буде розрив дипломатичних відносин із Тегераном через іранську допомогу окупантам, очільник зовнішньополітичного відомства відповів, що уже вніс таку пропозицію на розгляд президента.

"Це питання абсолютно відкрите. Рішення може бути прийняте будь-якої миті залежно від подальшої поведінки Ірану", – резюмував він.

Нагадаємо, у місті Мехабад виникла потужна пожежа, а по колоні Корпусу вартових ісламської революції на кордоні Сирії та Іраку завдали удару.

Також раніше писали, що Іран та росія з'єднали міжбанківські системи.