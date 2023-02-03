Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Кулеба запропонував Зеленському вирішити, чи розірвати відносини з Тегераном

03 лютого 2023, 12:22
Кулеба запропонував Зеленському вирішити, чи розірвати відносини з Тегераном
Фото: Укрінформ
Почавши постачати країні-окупанту росії дрони-камікадзе для війни проти України, Іран перетнув межу, і від розриву дипломатичних відносин з Києвом Тегеран відділяє лише рішення президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ВВС Україна.

Він сказав, що не знає відповіді на запитання, хто вдарив по військових об'єктах в Ірані, але зазначив: "Ми Ірану нічого злого не зробили історично".

"Вони почали постачати бойові дрони-камікадзе росії. Вони перетнули межу. Це наш сигнал Ірану – хоч би якою вигідною не здавалася вам співпраця з росією проти України, запевняємо вас, що негативні наслідки цієї співпраці в рази перевищать будь-яку вигоду ", – наголосив Кулеба.

За словами глави МЗС, "далі вже вирішувати Ірану, як їм вчинити".

На запитання, чи буде розрив дипломатичних відносин із Тегераном через іранську допомогу окупантам, очільник зовнішньополітичного відомства відповів, що уже вніс таку пропозицію на розгляд президента.

"Це питання абсолютно відкрите. Рішення може бути прийняте будь-якої миті залежно від подальшої поведінки Ірану", – резюмував він.

Нагадаємо, у місті Мехабад виникла потужна пожежа, а по колоні Корпусу вартових ісламської революції на кордоні Сирії та Іраку завдали удару.

Також раніше писали, що Іран та росія з'єднали міжбанківські системи.

ІранКулебавідносини

Останні матеріали

Політика
"Північний потік" могли підірвати і Велика Британія, і США? Про російські наративи на сторінках поважної The Times
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 13:50
Час – союзник путіна і ворог України. Танки Байдена для дипломатії, а не для перемоги – Хел Брендс
Політика
Час – союзник путіна і ворог України. Танки Байдена для дипломатії, а не для перемоги – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 09:36
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Cуспільство
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 10:44
Куди інформаційно бити США. Америка має
Cуспільство
Куди інформаційно бити США. Америка має "допомогти" чадам російських еліт, які почуваються в безпеці від війни – Івана Страднер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 09:29
Про путіна і
Політика
Про путіна і "все йде за планом". Українці завдали великих втрат росіянам під Вугледаром та зупинили кілька великих наступів – Том Купер
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 22:18
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Політика
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 14:11
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 09:18
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять
Політика
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять "живі хвилі" росіян по всьому фронту – Том Купер
Переклад iPress – 31 січня 2023, 15:45
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється