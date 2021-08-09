БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКурс біткоїна до долара знизився на 13,5% за останню добу – станом на 9:40 8 вересня він коштує 45,5 тисячі доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курс біткоїна обвалився після того, як Сальвадор визнав його офіційною валютою
Мінімальне значення курсу біткоїна за 24 години становило 42,9 тис доларів
Фото: UNSPLASH
Про це свідчать дані Coindesk.
Мінімальне значення курсу біткоїна за 24 години становило 42,9 тис доларів.
Як пише Bloomberg, зниження курсу відбулося на тлі збою додатка для розрахунків біткоїнами Chivo. Його розробила влада Сальвадора, де біткоїн з 7 вересня став офіційною валютою разом з доларом США.
Сальвадор – перша в світі країна, яка визнала біткоїн офіційним платіжним засобом. Президент Найіб Букеле заявив, що це дозволить сальвадорцям отримати більш широкий доступ до фінансових послуг і заощадити на комісіях за грошові перекази.
Однак економісти називають впровадження біткоїна в Сальвадорі ризикованим експериментом, зазначаючи, що валюта з таким нестабільним курсом може лише нашкодити і без того слабкій сальвадорській економіці.
Читайте також: Bitcoin став офіційним платіжним засобом у Сальвадорі
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 09 2021 10:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам