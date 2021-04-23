Курс біткойна опустився нижче за $50 тис.
Курс біткойна в п'ятницю опустився нижче за психологічно важливу відмітку в $50 тис. на тлі загального падіння апетиту до ризику у зв'язку з появою інформації про плани щодо суттєвого підвищення податку на дохід з приросту капіталу для заможних американців, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За даними CoinDesk на 12:45 за к. ч., біткойн втрачає близько 7% і торгується на рівні $48175.
Інші криптовалюти також дешевшають: курс ефіра впав на 9%, до $2189,8, Ripple - на 16%, до $1.
Вартість біткойна нині більш ніж на 25% нижча за піковий рівень у $64 829, зафіксований раніше цього місяця, і традиційне падіння ринку більш ніж на 20% вважається корекцією. Біткойн, однак, доволі волатильний, і коливання більш ніж на 10% у той чи той бік не є незвичайними. Так, минулими вихідними курс криптовалюти відкотився відразу на 15%.
На ринок криптовалют, як і на фондові ринки вплинула інформація про те, що президент США Джо Байден найближчим часом внесе пропозицію про підвищення податку на дохід від приросту капіталу для заможних приватних інвесторів майже вдвічі - до 39,6% із нинішніх 20%.
У цьому разі ставка податку для людей, що заробляють від $1 млн, з урахуванням чинної надбавки до податку на дохід від інвестицій у 3,8 процентного пункту, сягне 43,4%, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
"Очевидно, що біткойн чутливіший до змін податку на дохід капіталу, ніж більшість інших класів активів. На мою думку, загроза регулювання, як прямого, так і за рахунок змін в оподаткуванні, завжди була ахіллесовою п'ятою криптовалют", - зазначає аналітик Oanda Джеффрі Геллі.
Згідно з прогнозом експерта, уже цими вихідними або наступного тижня курс біткойна може опуститися до $42 тис.
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