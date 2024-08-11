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Курська операція закладає основу для перемовин з наступником путіна – Фабер

11 серпня 2024, 19:01
Курська операція закладає основу для перемовин з наступником путіна – Фабер
Фото: deutsche-sprache.ru
Операція ЗСУ в росії показала, що путін нічого не контролює.

Вторгнення в курську область заклало хорошу основу для переговорів із його наступником.

Про це глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер написав в соцмережі X (Twitter).

Він зауважив, що український наступ проти загарбницьких військ під Курськом йде краще, ніж очікувалося.

"Прогрес показує російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює і що військове керівництво перевантажене. Хороша основа для #мирних переговорів із наступником", - йдеться в дописі. 

За використання німецької зброї в росії виступив і голова оборонного комітету Бундестагу, представник Вільної демократичної партії Маркус Фабер.

 

війна в УкраїніКурська областьМаркус Фабер

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