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Немає проблеми в тому, що ЗСУ використовують німецькі танки в росії – Бундестаг

08 серпня 2024, 17:17
Немає проблеми в тому, що ЗСУ використовують німецькі танки в росії – Бундестаг
Фото: uainforg.livejournal.com
Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права.

Використання німецької зброї під час операцій на території рф не є проблемою, адже від початку нападу росії на Україну територія обох держав - це зона бойових дій.

Про це сказав голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер, пише WAZ.de.

Голова комітету Бундестагу з оборони Маркус Фабер сказав, що з передачею танків Україні, це вже українська зброя і він не бачить проблеми, якщо Україна застосує Leopard 2 для просування на території рф.

"З передаванням Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, зокрема Leopard 2. З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права", - пояснив Фабер.

Також сьогодні, 8 серпня, ЄС прокоментував події в Курській області: Україна веде законну оборонну війну.

 

війна в УкраїнібундестагКурськ

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