НОВИНИАрештовану квартиру колишнього президента Віктора Януковича на Оболонській Набережній у Києві передали в оренду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Квартиру Януковича на Оболонській набережній у Києві здали в оренду
Ціну оренди квартири, а також хто її орендує, не повідомляють
Фото: kp.ua
"Квартиру передали в оренду і застрахували", - повідомив директор АРМА Антон Янчук, інформує LB.ua.
Ціну оренди квартири, а також і хто її орендує, він не уточнив.
Водночас джерела в АРМА повідомили, що подібну інформацію управитель нерухомості може і не повідомляти АРМА.
Нагадаємо, що народний депутат від БПП Максим Єфімов підтвердив, що його оточення купило фірму, що володіє конгрессно-виставковим центром "Парковий" у Києві.
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