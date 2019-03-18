Квартиру Януковича на Оболонській набережній у Києві здали в оренду

Ціну оренди квартири, а також хто її орендує, не повідомляють

Арештовану квартиру колишнього президента Віктора Януковича на Оболонській Набережній у Києві передали в оренду.

"Квартиру передали в оренду і застрахували", - повідомив директор АРМА Антон Янчук, інформує LB.ua.

Ціну оренди квартири, а також і хто її орендує, він не уточнив.

Водночас джерела в АРМА повідомили, що подібну інформацію управитель нерухомості може і не повідомляти АРМА.

Нагадаємо, що народний депутат від БПП Максим Єфімов підтвердив, що його оточення купило фірму, що володіє конгрессно-виставковим центром "Парковий" у Києві.