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Депутат від БПП оформив "Вертолітний майданчик Януковича" на свою матір

"Парковий" знаходиться у власності компанії "Амадеус Ко", яка належить британській Fineroad Business LLP
Народний депутат від БПП Максим Єфімов підтвердив, що його оточення купило фірму, що володіє конгрессно-виставковим центром "Парковий" у Києві.
Депутат від БПП оформив "Вертолітний майданчик Януковича" на свою матір Фото: kyivcity.gov.ua

"Бенефіціаром даного бізнесу виступила моя мама, Любов Єфімова. Право займатися операційною діяльністю з управління комплексом інвестор планує довірити міжнародній компанії з хорошою репутацією. Переговори з потенційними партнерами вже ведуться. І найближчим часом буде представлена ​​концепція розвитку унікального для України конгрессно-виставкового центру "Парковий", - повідомив Єфімов на своїй сторінці у Facebook.

"Парковий" знаходиться у власності компанії "Амадеус Ко", яка належить британській Fineroad Business LLP.

Нагадаємо, що Голосіївський районний суд Києва 6 лютого ухвалив повернути компанії "Амадеус Ко" вертолітний майданчик колишнього президента Віктора Януковича на Парковій дорозі в Києві.

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19 02 2019 22:17
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