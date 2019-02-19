Депутат від БПП оформив "Вертолітний майданчик Януковича" на свою матір
"Бенефіціаром даного бізнесу виступила моя мама, Любов Єфімова. Право займатися операційною діяльністю з управління комплексом інвестор планує довірити міжнародній компанії з хорошою репутацією. Переговори з потенційними партнерами вже ведуться. І найближчим часом буде представлена концепція розвитку унікального для України конгрессно-виставкового центру "Парковий", - повідомив Єфімов на своїй сторінці у Facebook.
"Парковий" знаходиться у власності компанії "Амадеус Ко", яка належить британській Fineroad Business LLP.
Нагадаємо, що Голосіївський районний суд Києва 6 лютого ухвалив повернути компанії "Амадеус Ко" вертолітний майданчик колишнього президента Віктора Януковича на Парковій дорозі в Києві.
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