У США створили безпілотний вертоліт, який здатний висаджувати наземні комплекси

14 жовтня 2025, 18:55
У США створили безпілотний вертоліт, який здатний висаджувати наземні комплекси
Такий вертоліт представили на виставці AUSA.
Американська компанія Sikorsky показала нову безпілотну версію вертольота UH-60 Black Hawk під назвою U-Hawk. Такий вертоліт відрізняється тим, що там повністю прибирається кабіна екіпажу та замінюється на вантажні двері-розкладачки.
 
Про це повідомляє Defence Blog.
 
У компанії розповіли, що S-70UAS U-Hawk має на 25% більше внутрішнього вантажного простору, ніж оригінальна конструкція UH-60. Інженери замінили традиційну кабіну пілота на відкидний носовий відсік та вантажну рампу, яка опускається назад, завдяки чому тепер є система переднього завантаження для негабаритних вантажів. 
 
Такий вертоліт представили на виставці AUSA. Його було розроблено для перевезення ракет, невеликих транспортних засобів, модульних контейнерів або роїв дронів. Крім того, він може перевозити внутрішні паливні баки для збільшення дальності польоту.
 
"Sikorsky впроваджує інноваційне рішення 21 століття, перетворюючи UH-60L Black Hawks на повністю автономну універсальну платформу. Ми розробили цей прототип від концепції до реалізації менш ніж за рік, а модифікації, зроблені для перетворення цього пілотованого Black Hawk на багатоцільовий безпілотний літальний апарат, можна швидко і недорого відтворити в промислових масштабах. U-Hawk продовжує традиції Black Hawk як провідного у світі багатоцільового літака і відкриває двері до нових можливостей як безпілотний літальний апарат", - зауважив віцепрезидент і генеральний директор Sikorsky Річ Бентон.
 
Також відомо, що U-Hawk повністю керується дистанційно за допомогою планшета. Після завантаження вантажу за допомогою автоматичної системи рампи та дверей оператор вводить цілі місії. У компанії Sikorsky заявляють, що її автономна система MATRIX генерує план польоту за допомогою бортових камер, датчиків та алгоритмів для навігації вертольота без прямого втручання пілота. 
 
У компанії додають, що вертоліт може самостійно пролетіти майже 3 тисячі кілометрів або залишатися на позиції до 14 годин без дозаправки. 

 

СШАвертолітвійна в Україні

