У США чоловіка затримали за світло лазером на гелікоптер, на борту якого перебував Трамп

У США Секретна служба затримала чоловіка, який світив лазерною указкою на вертоліт Marine One під час відльоту від Білого дому з президентом Дональдом Трампом на борту.

Про це повідомляє NBC News.

Інцидент стався ввечері 20 вересня неподалік Еліпсу — відкритої паркової площі на південному боці Білого дому. Офіцер Секретної служби Дієго Сант’яго помітив чоловіка, який "розмовляв сам із собою та голосно поводився", і підійшов до нього з ліхтариком. У відповідь чоловік направив червоний лазерний промінь у обличчя офіцера, а потім спрямував його на Marine One, що летів низько над площею.

За словами Сант’ягo, дії підозрюваного становили небезпеку для вертольота та всіх на борту, створювали ризик тимчасової сліпоти та дезорієнтації пілота, а також могли призвести до зіткнення з іншими вертольотами чи спорудами, зокрема з Монументом Вашингтона.

Підозрюваного ідентифікували як Джейкоба Самуеля Вінклера. Під час затримання він став на коліна та сказав: «Я повинен вибачитися перед Дональдом Трампом». У нього також знайшли ніж із лезом завдовжки 3 дюйми.

Під час допиту Вінклер підтвердив, що світив лазером на вертоліт і стверджував, що не знав про заборону. Наводити лазер на літальний апарат у США вважається федеральним злочином, що карається до п’яти років ув’язнення та штрафом до $250 тисяч.