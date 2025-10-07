Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У США на дорогу впав медичний вертоліт

07 жовтня 2025, 10:57
У США на дорогу впав медичний вертоліт
Фото: Sky News
Троє людей у критичному стані
Увечері 6 жовтня на шосе 50 у Східному Сакраменто (США) розбився медичний евакуаційний гелікоптер. За даними місцевих пожежників, усі троє людей, які перебували на борту — пілот, медсестра та парамедик — зазнали тяжких травм і були доставлені до лікарень у критичному стані.
 
Про це пише Sacramento Bee.
 
Аварія сталася близько 19:10 поблизу авеню Хоу, після чого рух на трасі в обох напрямках було повністю зупинено. На кадрах з місця видно червоний гелікоптер, що лежить догори дном посеред автостради, навколо якого працюють рятувальники.
 
"Коли ми прибули, одна з жертв була затиснута під корпусом. Завдяки допомозі цивільних нам вдалося підняти гелікоптер і витягнути потерпілого", — розповів капітан пожежної служби Сакраменто Джастін Сільвія.
 
Відео очевидців зафіксувало момент падіння: гелікоптер завис над дорогою, після чого різко нахилився на бік, і його ротор почав руйнуватись у повітрі.
 
За даними FlightRadar24, розбитий Airbus H-130 вилетів із даху медичного центру UC Davis лише за кілька хвилин до катастрофи. Літак був введений в експлуатацію у 2021 році та належав компанії Global Medical Response (Техас). Причини аварії розслідуються.
