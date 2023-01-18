Києву потрібно 500, а не 10 танків – екскомандувач НАТО Веслі Кларк
Військовий прокоментував рішення передати Україні важке озброєння з Великобританії, зокрема, танки, повідомляє CNN.
Він зазначив, що новина про відправку десяти бойових машин тішить, однак для протистояння російській агресії потрібно 300-500 танків.
"Здорово, що ми передамо їм 10 танків з Великобританії. Десять танків? Україні потрібно 300, 500 танків. Чудово, що ми намагаємось надіслати їм ще кілька гаубиць. Цього не достатньо. Ми повинні серйозно поставитися до цього", - сказав Кларк.
Він закликав партнерів України наростити військову допомогу і передати більше танків і артилерії на тлі тривожних новин про наміри лідера рф володимира путіна оголосити чергову хвилю мобілізації. Також Кларк згадав про ракетний удар, який рф здійснила 14 січня по житловому будинку в Дніпрі.
Нагадаємо, що уряд Британії готовий підтримати Україну одним з найбільших пакетів військової допомоги, який повинен охопити ескадрон танків Challenger 2.
Також раніше писали, що Єврокомісія 17 січня перерахувала перший транш у розмірі 3 млрд євро із пакету макрофінансової допомоги (MFA+) на суму до 18 млрд євро для України.