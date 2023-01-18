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Києву потрібно 500, а не 10 танків – екскомандувач НАТО Веслі Кларк

18 січня 2023, 13:14
Києву потрібно 500, а не 10 танків – екскомандувач НАТО Веслі Кларк
джерело: spc.org.ua
Екскомандувач НАТО в Європі Веслі Кларк закликав США і західних партнерів України серйозніше поставитися до питання про військову допомогу Києву.

Військовий прокоментував рішення передати Україні важке озброєння з Великобританії, зокрема, танки, повідомляє CNN.

Він зазначив, що новина про відправку десяти бойових машин тішить, однак для протистояння російській агресії потрібно 300-500 танків. 

"Здорово, що ми передамо їм 10 танків з Великобританії. Десять танків? Україні потрібно 300, 500 танків. Чудово, що ми намагаємось надіслати їм ще кілька гаубиць. Цього не достатньо. Ми повинні серйозно поставитися до цього", - сказав Кларк. 

Він закликав партнерів України наростити військову допомогу і передати більше танків і артилерії на тлі тривожних новин про наміри лідера рф володимира путіна оголосити чергову хвилю мобілізації. Також Кларк згадав про ракетний удар, який рф здійснила 14 січня по житловому будинку в Дніпрі. 

Нагадаємо, що уряд Британії готовий підтримати Україну одним з найбільших пакетів військової допомоги, який повинен охопити ескадрон танків Challenger 2.

Також раніше писали, що Єврокомісія 17 січня перерахувала перший транш у розмірі 3 млрд євро із пакету макрофінансової допомоги (MFA+) на суму до 18 млрд євро для України.

СШАНАТОБританіяозброєння

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