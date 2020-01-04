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Київ не відкриватиме продуктових ринків - Кличко

"Тим, хто обговорює тему можливості відкриття ринків, заявлену Міністерством охорони здоров'я, скажу, що Київ ринків не відкриватиме"
У Києві не відкриватимуть продуктових ринків.
Київ не відкриватиме продуктових ринків - Кличко ukrinform.ua/

Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тим, хто обговорює тему можливості відкриття ринків, заявлену Міністерством охорони здоров'я, скажу, що Київ ринків не відкриватиме", - зазначив Кличко.

За його словами, відкриття ринків відбудеться тільки за умови поліпшення ситуації в столиці. "У Києві працюють продуктові магазини й супермаркети. Нестачі продуктів сьогодні немає", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я прописало умови роботи продуктових ринків під час карантину, зокрема, на 20 кв. метрах повинен знаходитися лише один відвідувач.

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01 04 2020 13:20
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