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Київ не відкриватиме продуктових ринків - Кличко
"Тим, хто обговорює тему можливості відкриття ринків, заявлену Міністерством охорони здоров'я, скажу, що Київ ринків не відкриватиме"
ukrinform.ua/
Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Тим, хто обговорює тему можливості відкриття ринків, заявлену Міністерством охорони здоров'я, скажу, що Київ ринків не відкриватиме", - зазначив Кличко.
За його словами, відкриття ринків відбудеться тільки за умови поліпшення ситуації в столиці. "У Києві працюють продуктові магазини й супермаркети. Нестачі продуктів сьогодні немає", - наголосив Кличко.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я прописало умови роботи продуктових ринків під час карантину, зокрема, на 20 кв. метрах повинен знаходитися лише один відвідувач.
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