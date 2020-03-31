В Україні дозволили відкрити продуктові ринки, але є умови
Відповідна постанова за підписом заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка оприлюднена на сайті МОЗ, передає УКРІНФОРМ.
"Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) при здійсненні торгівлі на ринках забезпечити можливість функціонування ринків лише за дотримання наступних умов: 1) зареєстрований оператор ринку харчових продуктів; 2) знаходження на ринку не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгівельної площі; 3) наявна можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менш ніж 1,5 метри", - йдеться у документі.
Також умовами роботи ринків є: забезпечення персоналу та покупців засобами індивідуального захисту; забезпечення можливості дотримання протиепідемічних заходів.
Що ж до ринків вихідного дня, то для них відстань між місцями торгівлі має становити не менше ніж 3 метри.
Нагадаємо, що кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 800 тис. осіб, внаслідок хвороби на планеті померли понад 39 тис. людей.
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