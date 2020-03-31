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В Україні дозволили відкрити продуктові ринки, але є умови

"Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) при здійсненні торгівлі на ринках забезпечити можливість функціонування ринків лише за дотримання певних умов"
Міністерство охорони здоров'я прописало умови роботи продуктових ринків під час карантину, зокрема, на 20 кв. метрах повинен знаходитися лише один відвідувач.
В Україні дозволили відкрити продуктові ринки, але є умови ukrinform.ua/

Відповідна постанова за підписом заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка оприлюднена на сайті МОЗ, передає УКРІНФОРМ.

"Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) при здійсненні торгівлі на ринках забезпечити можливість функціонування ринків лише за дотримання наступних умов: 1) зареєстрований оператор ринку харчових продуктів; 2) знаходження на ринку не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгівельної площі; 3) наявна можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менш ніж 1,5 метри", - йдеться у документі.

Також умовами роботи ринків є: забезпечення персоналу та покупців засобами індивідуального захисту; забезпечення можливості дотримання протиепідемічних заходів.

Що ж до ринків вихідного дня, то для них відстань між місцями торгівлі має становити не менше ніж 3 метри.

Нагадаємо, що кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 800 тис. осіб, внаслідок хвороби на планеті померли понад 39 тис. людей.

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31 03 2020 16:40
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