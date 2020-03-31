НОВИНИКількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 800 тис. осіб, внаслідок хвороби на планеті померли понад 39 тис. людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі вже понад 800 тисяч випадків заражень коронавірусом
Згідно з останньою інформацією, коронавірусом у світі заразилися 802 556 осіб
ukrinform.ua/
Про це повідомляє Worldmeters, передає УКРІНФОРМ.
Згідно з останньою інформацією, коронавірусом у світі заразилися 802 556 осіб.
Найбільше інфікованих наразі у США - 164 424 особи, за ними йде Італія - 101 739 випадків коронавірусу та Іспанія - 94 417 випадків.
Внаслідок світової пандемії вже померли майже 39 012 людей. За кількістю загиблих Італія випереджає інші країни, маючи 11 591 летальний випадок.
У всьому світі 172 319 осіб вилікувалися від недуги.
Нагадаємо, що інтерактивна карта містить дані про кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, кількість померлих і тих хто одужав. Інформація наведена в інтерактивній карті оновлюється щоденно.
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