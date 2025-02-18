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Київ очікує гарантій безпеки від США, Євросоюзу і Туреччини – Зеленський

18 лютого 2025, 18:19
Київ очікує гарантій безпеки від США, Євросоюзу і Туреччини – Зеленський
mil.gov.ua
Україна не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності чи суверенітету.

Президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Анкару, де наголосив на важливості територіальної цілісності України і повторив вимогу про надання гарантій безпеки.

Про це пише турецьке агентство Anadolu.

"Як країна, ми хочемо миру; ми хочемо, щоб війна закінчилася. Однак ми хочемо, щоб закінчення цієї війни було засноване на певних гарантіях безпеки. Ми очікуємо, що ці гарантії безпеки будуть надані США, ЄС, Туреччиною і всією Європою", - заявив Зеленський. 

Політик наголосив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності або суверенітету. 

Він також заявив, що не може діяти всупереч українській Конституції.

"Ми ніколи, за жодних обставин не визнаємо наші тимчасово окуповані території частиною росії. Вони є частиною України", - нагадав президент.

Зеленський підтвердив прихильність України поверненню окупованих територій дипломатичним шляхом, наголосивши. 

"Тому що ми не хочемо втратити наших людей - наші люди є нашим найбільшим скарбом", - сказав Зеленський. 

За його словами, ці питання також обговорюватимуть під час зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський додав, що на початку війни не було дипломатії, і розповів, як згодом росія висувала умови, а Україна була виключена з переговорів між Москвою і Вашингтоном. За його словами, навіть у найважчі часи Україна ніколи не приймала ультиматумів.

Cьогодні, 18 лютого, Зеленський зустрівся з Ердоганом в Анкарі, скасувавши зустріч в Саудівській Аравії.
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