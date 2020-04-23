Київ подав заявку на проведення найбільшого кібертурніру The International 2021
Про це повідомив співзасновник Maincast і один з найпопулярніших коментаторів по Dota 2 Віталій Волочай, пише "Громадське".
"Минулого тижня закінчився термін подачі заявок на проведення The International 2021. Київ подав офіційну заявку на проведення найбільшого турніру в світі кіберспорту! Спасибі велике всім за підтримку! І будемо сподіватися, що результат буде хорошим. Будемо сподіватися і чекати відповіді", - написав Волочай у Facebook.
Фото: Віталій Волочай/Facebook
Нагадаємо, наприкінці лютого компанія Valve почала приймати від міст з усього світу заявки на організацію The International 2021. Для проведення чемпіонату потрібно надати критий майданчик місткістю не менше 15 тисяч людей, а також виконати низку інших умов.
Цього року The International 2020 планують у Швеції з 18 по 23 серпня. Однак через пандемію коронавірусу проведення чемпіонату залишається під питанням.
Нагадаємо, що на кібертурнірі з Dota 2 перемогла європейська команда Nigma
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