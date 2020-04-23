Київ подав заявку на проведення найбільшого кібертурніру The International 2021

Цього року The International 2020 планують у Швеції з 18 по 23 серпня. Однак через пандемію коронавірусу проведення чемпіонату залишається під питанням

Україна подала заявку на проведення у Києві найбільшого кіберспортивного турніру у світі з відеогри Dota 2 - The International 2021.

Про це повідомив співзасновник Maincast і один з найпопулярніших коментаторів по Dota 2 Віталій Волочай, пише "Громадське".

"Минулого тижня закінчився термін подачі заявок на проведення The International 2021. Київ подав офіційну заявку на проведення найбільшого турніру в світі кіберспорту! Спасибі велике всім за підтримку! І будемо сподіватися, що результат буде хорошим. Будемо сподіватися і чекати відповіді", - написав Волочай у Facebook.

Фото: Віталій Волочай/Facebook Нагадаємо, наприкінці лютого компанія Valve почала приймати від міст з усього світу заявки на організацію The International 2021. Для проведення чемпіонату потрібно надати критий майданчик місткістю не менше 15 тисяч людей, а також виконати низку інших умов. Цього року The International 2020 планують у Швеції з 18 по 23 серпня. Однак через пандемію коронавірусу проведення чемпіонату залишається під питанням.

Нагадаємо, що на кібертурнірі з Dota 2 перемогла європейська команда Nigma