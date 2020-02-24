На кібертурнірі з Dota 2 перемогла європейська команда Nigma

У фіналі з рахунком 3:2 свого опонента Team Secret перемогла європейська команда Nigmа

У Києві на ВДНГ вісім команд на турнірі WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon позмагались за $300 тисяч.

Про це повідомляється на сайті організаторів,передає УКРІНФОРМ.

У фіналі з рахунком 3:2 свого опонента Team Secret перемогла європейська команда Nigma. Призові кошти розподілили між усіма учасниками турніру.

Кіберспортивний турнір WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon проходив у Києві з 19 по 23 лютого. За перше місце змагались вісім команд з усього світу: B8 Esports, Gambit Esports, Infamous, Team Secret Aggressive Mode, Nigma, Ninjas in Pyjamas та Virtus.pro.

У перший день команди проходили груповий відбір, на якому відсіялось два колективи, інші шість — вийшли у плей-офф.

WePlay! Esports — компанія, яка з 2012 року займається організацією кіберспортивних турнірів та їх трансляцією.

Нагадаємо, що компанія Facebook заявила, що готова платити за голосові повідомлення, які вона використовуватиме для покращення технології розпізнавання голосу.