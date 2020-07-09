Кіберспорт визнали офіційним видом спорту в Україні

"Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи"

Комісія з визнання видів спорту внесла кіберспорт до офіційних видів спорту України.

Про це повідомляє Федерація кіберспорту України, передає "Громадське".

Як пише заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков визнання тепер кіберспорт стає частиною української економіки.

"Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи", — написав він.

А що з кіберспортом в Україні та світі?

Взагалі кіберспорт це змагання з відеоігр. Проводять турніри з таких дисциплін (або ігор) як Counter-Strike, Dota, Warcraft, Warld of Tanks тощо.

Провідний ринок кіберспорту — Азія, там у 2015 році заробили 321 млн доларів, у Північній Америці — 224 млн доларів, у Європі — 172 млн доларів. Аудиторію кіберспорту оцінюють у 420 млн глядачів.

Найвідомішими українськими командами є Natus Vincere (Na'Vi) та Pro100.У 2010 році Na'Vi вперше в історії кіберспорту виграла три головних турніри за один рік — World Cyber Games, Intel Extreme Masters та Electronic Sports