Кіберспорт визнали офіційним видом спорту в Україні
Про це повідомляє Федерація кіберспорту України, передає "Громадське".
Як пише заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков визнання тепер кіберспорт стає частиною української економіки.
"Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи", — написав він.
А що з кіберспортом в Україні та світі?
Взагалі кіберспорт це змагання з відеоігр. Проводять турніри з таких дисциплін (або ігор) як Counter-Strike, Dota, Warcraft, Warld of Tanks тощо.
Провідний ринок кіберспорту — Азія, там у 2015 році заробили 321 млн доларів, у Північній Америці — 224 млн доларів, у Європі — 172 млн доларів. Аудиторію кіберспорту оцінюють у 420 млн глядачів.
Найвідомішими українськими командами є Natus Vincere (Na'Vi) та Pro100.У 2010 році Na'Vi вперше в історії кіберспорту виграла три головних турніри за один рік — World Cyber Games, Intel Extreme Masters та Electronic Sports
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО SpaceX успішно випробувала прототип корабля для польотів на Марс
- ВІДЕО Виготовлена за участю України ракета Vega вивела на орбіту десятки супутників
- ФОТО Хаббл зробив знімок комети NEOWIS
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ