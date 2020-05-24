Збірна України проведе кіберфутбольний спаринг із командою Фінляндії у FIFA 20

У понеділок, 25 травня, о 20:00 відбудеться онлайн-протистояння кіберфутбольних збірних команд Фінляндії та України з дисципліни FIFA 20.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу, яка за підтримки Федерації кіберспорту України наживо транслюватиме матч на YouTube-каналі, пише "Громадське".

Так, збірну України у віртуальному футбольному протистоянні з фінами представлятиме дует киян: 21-річний Денис Євтушик (Flewless_phoenix) та 25-річний Алекс Мерсер (ForlanFS).

"Денис Євтушик є чинним чемпіоном України у FIFA 20 на ігровій приставці PS4, Алекс Мерсер входить до топ-100 світового рейтингу кращих кіберфутболістів FIFA 19", - інформують в УАФ.

Суперники виставлять проти синьо-жовтих одразу чотирьох гравців - Валттері Кюрьо (Valdoboii), Пюрю Раялу (NephewR), Йоеля Ніемеля (Tsouel) та Юссі Коівуніемі (JaKurrii). Змагання проходитимуть на двох ігрових консолях - PS4 та Xbox One.

Переможцем товариського поєдинку стане колектив, що набере найбільшу кількість очок. Команди проведуть чотири матчі: за перемогу нараховуватимуться по три очки, за нічию - по одному, за поразку - нуль.

Розклад ігор онлайн-батлу Фінляндії та України виглядає так:

Flewless_phoenix vs Valdoboii (PS4);

ForlanFS vs NephewR (Xbox One);

Flewless_phoenix vs JaKurrii (PS4);

ForlanFS vs Tsouel (Xbox One).

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