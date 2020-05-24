Збірна України проведе кіберфутбольний спаринг із командою Фінляндії у FIFA 20
Про це повідомляє Українська асоціація футболу, яка за підтримки Федерації кіберспорту України наживо транслюватиме матч на YouTube-каналі, пише "Громадське".
Так, збірну України у віртуальному футбольному протистоянні з фінами представлятиме дует киян: 21-річний Денис Євтушик (Flewless_phoenix) та 25-річний Алекс Мерсер (ForlanFS).
"Денис Євтушик є чинним чемпіоном України у FIFA 20 на ігровій приставці PS4, Алекс Мерсер входить до топ-100 світового рейтингу кращих кіберфутболістів FIFA 19", - інформують в УАФ.
Суперники виставлять проти синьо-жовтих одразу чотирьох гравців - Валттері Кюрьо (Valdoboii), Пюрю Раялу (NephewR), Йоеля Ніемеля (Tsouel) та Юссі Коівуніемі (JaKurrii). Змагання проходитимуть на двох ігрових консолях - PS4 та Xbox One.
Переможцем товариського поєдинку стане колектив, що набере найбільшу кількість очок. Команди проведуть чотири матчі: за перемогу нараховуватимуться по три очки, за нічию - по одному, за поразку - нуль.
Розклад ігор онлайн-батлу Фінляндії та України виглядає так:
Flewless_phoenix vs Valdoboii (PS4);
ForlanFS vs NephewR (Xbox One);
Flewless_phoenix vs JaKurrii (PS4);
ForlanFS vs Tsouel (Xbox One).
Читайте також: Шевченко увійшов до збірної Серії А, складеної з футболістів Східної Європи
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал Вімблдону і встановила черговий рекорд
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"