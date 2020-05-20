Шевченко увійшов до збірної Серії А, складеної з футболістів Східної Європи
До складу команди увійшов українець Андрій Шевченко, який виграв з "Міланом" Лігу чемпіонів УЄФА-2002/03, пише "Укрінформ".
Повністю збірна від Football Italia виглядає так:
воротар - Самір Ханданович (Словенія - "Удінезе", "Інтер");
захисники - Кахабер Каладзе (Грузія - "Мілан", "Дженоа"), Крістіан Ківу (Румунія - "Рома", "Інтер"), Сініша Михайлович (Югославія / Сербія - "Рома", "Сампдорія", "Лаціо", "Інтер");
півзахисники - Звонімір Бобан (Югославія / Хорватія - "Мілан"), Деян Станкович (Югославія / Сербія - "Лаціо", "Інтер"), Владимир Югович (Югославія / Сербія - "Сампдорія", "Ювентус", "Лаціо", "Інтер"), Павло Недвед (Чехія - "Лаціо", "Ювентус"), Деян Савічевич (Югославія / Чорногорія - "Мілан"), Збігнєв Бонек (Польща - "Ювентус", "Рома");
нападник - Андрій Шевченко (Україна - "Мілан").
Нагадаємо, що Шевченко зібрався в ТОП-чемпіонат
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